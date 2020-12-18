Мэр Харькова Геннадий Кернес умер в возрасте 61 года

Журналист Денис Казанский считает, что близкое окружение харьковского мэра давно знало о том, что он не справится с последствиями вируса.

Об этом он написал в Телеграме.

"Знало, что Кернес потерял дееспособность, балансирует на грани жизни и смерти и в любом случае не сможет исполнять обязанности градоначальника. Тем не менее, эту информацию на время выборов скрыли, и нетрудоспособному Кернесу организовали новый срок", - пишет Казанский.

Власть начала говорить правду о состоянии Кернеса только после того, как его привели к присяге.

"Теперь рулить Харьковом, паразитируя на его имени, будут люди, которых никто не выбирал", - резюмировал журналист.

Ранее мы писали, что мэра Харькова Геннадия Кернеса похоронят на Почетной аллее выдающихся харьковчан на городском кладбище №2.

Об этом сообщили на брифинге в мэрии.

Харьковчане смогут проститься с мэром Харькова на территории ХНАТОБа на следующей наделе.

По словам Терехова, похороны состоятся в ближайший вторник или среду, максимум - в четверг. Катафалк встретит самолет с телом мэра в аэропорту, после чего последует в город в сопровождении полиции и скорой.

Отпевать Кернеса будут в Благовещенском соборе, церемония прощания состоится в ХНАТОБе и продлится четыре часа.

Рядом с телом мэром будет нести службу почетный караул. В мэрии также предупредили, что центральная часть города будет перекрыта.

К слову, в Харькове объявили трехдневный траур, жители негодуют из-за ограничений: "Мало нам карантина?".

Как сообщала Politeka, Добкин заговорил об участии в выборах после трагедии с Кернесом: "Было бы верхом кощунства...".

Также Politeka писала о том, кто возглавит Харьков после трагедии с Кернесом, детали: "Не факт, что выборы скоро состоятся".