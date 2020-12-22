Похорон Геннадія Кернеса відбудуться 22 грудня в Харкові

Понад 500 правоохоронців стежитимуть за порядком під час церемонії прощання. Про це повідомляє "ТСН".

Відомо, що борт з тілом приземлився в Харкові близько 19:00, у понеділок, 21 грудня.

Родичі Кернеса супроводжували тіло з Німеччини. В аеропорту літак зустрічали міські депутати і чиновники.

Близько 20: 00 години кортеж з тілом Кернеса виїхав з аеропорту - машини попрямували в морг однієї з міських лікарень.

Раніше ми писали, що виконуючий обов'язки мера Харкова Ігор Терехов розповів про найближчі плани міськради.

Так, Терехов завив, що на наступній сесії, яка відбудеться 30 грудня, міськрада розгляне питання присвоєння Геннадію Кернесу звання «Почесний харків'янин».

Крім цього, Терехов заявив про плани назвати ім'ям Кернеса станцію метро і один з проспектів Харкова.

До слова, у Харкові оголосили триденну жалобу, жителі обурюються через обмеження: "Мало нам карантину?".

Як повідомляла Politeka, Добкін заговорив про участь у виборах після трагедії з Кернесом: "було б верхом блюзнірства...".

Також Politeka писала про те, хто очолить Харків після трагедії з Кернесом, деталі: "не факт, що вибори скоро відбудуться".