Похороны Геннадия Кернеса состоятся 22 декабря в Харькове

Более 500 правоохранителей будут следить за порядком во время церемонии прощания. Об этом сообщает "ТСН".

Известно, что борт с телом приземлился в Харькове около 19:00, в понедельник, 21 декабря.

Родственники Кернеса сопровождали тело из Германии. В аэропорту самолет встречали городские депутаты и чиновники.

Около 20:00 часов кортеж с телом Кернеса выехал из аэропорта - машины направились в морг одной из городских больниц.

Ранее мы писали, что исполняющий обязанности мэра Харькова Игорь Терехов рассказал о ближайших планах Горсовета.

Так, Терехов завил, что на следующей сессии, которая состоится 30 декабря, Горсовет рассмотрит вопрос присвоения Геннадию Кернесу звания «Почетный харьковчанин».

Кроме этого, Терехов заявил о планах назвать именем Кернеса станцию метро и один из проспектов Харькова.

К слову, в Харькове объявили трехдневный траур, жители негодуют из-за ограничений: "Мало нам карантина?".

Как сообщала Politeka, Добкин заговорил об участии в выборах после трагедии с Кернесом: "Было бы верхом кощунства...".

Также Politeka писала о том, кто возглавит Харьков после трагедии с Кернесом, детали: "Не факт, что выборы скоро состоятся".