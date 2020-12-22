Геннадій Кернес переконував прихильників "російської весни" не проводити референдум у Харкові

Відповідний відео-запис від 7 квітня 2014 року з'явилися в телеграм-каналі "Харків life".

Кернес спілкувався з ними в захопленій обладміністрації без камер, але хтось включив диктофон.

"Я прийшов до вас з-під домашнього арешту, так як тут назріває біда.

Аналізуйте події, які відбуваються навколо вас. Ви багатьох процесів не знаєте. Коли ваші лідери приходять до мене в кабінет, вони за вас не говорять, а дають всякі папірці (просять щось особисте для себе-ред.).

Я у Опухтина [прим.ред. один з лідерів "російської весни" в Харкові] питав Навіщо ти дуриш людей? Це твоя особиста справа, що ти за Росію, ти Поясни людям що тут референдум не пройде", - говорив тоді Кернес.

Раніше ми писали, що виконуючий обов'язки мера Харкова Ігор Терехов розповів про найближчі плани міськради.

Так, Терехов завив, що на наступній сесії, яка відбудеться 30 грудня, міськрада розгляне питання присвоєння Геннадію Кернесу звання «Почесний харків'янин».

Крім цього, Терехов заявив про плани назвати ім'ям Кернеса станцію метро і один з проспектів Харкова.

Також ми писали, що мера Харкова Геннадія Кернеса поховають на почесній алеї видатних харків'ян на міському кладовищі №2.

Про це повідомили на брифінгу в мерії.

Харків'яни зможуть попрощатися з мером Харкова на території ХНАТОБу наступного тижня.

За словами Терехова, катафалк зустріне літак з тілом мера в аеропорту, після чого піде в місто в супроводі поліції і швидкої.

Відспівувати Кернеса будуть в Благовіщенському соборі, церемонія прощання відбудеться в ХНАТОБі і триватиме чотири години.

Поруч з тілом мером нестиме службу почесна варта. У мерії також попередили, що центральна частина міста буде перекрита.

До слова, у Харкові оголосили триденну жалобу, жителі обурюються через обмеження: "Мало нам карантину?".

Як повідомляла Politeka, Добкін заговорив про участь у виборах після трагедії з Кернесом: "було б верхом блюзнірства...".

Також Politeka писала про те, хто очолить Харків після трагедії з Кернесом, деталі: "не факт, що вибори скоро відбудуться".