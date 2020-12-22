Китайський вірус в Харкові продовжує забирати життя харків'ян
Про це повідомили на сайті РНБО.
За добу після ускладнень від коронавірусу померли п'ятнадцять пацієнтів.
Станом на 22 грудня в Харківській області зареєстровано 999 летальних випадків.
З початку пандемії коронавірус підтвердили у 65 652 жителя, за добу-у 238. Одужали 50 661 чоловік, все ще хворіють-13 992.
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Раніше ми писали, що в Харкові до прийому пацієнтів з китайським вірусом підготували офтальмологічне відділення обласної лікарні.
Про це повідомили в прес-службі Харківської ОДА.
Прийом пацієнтів не починали до завершення ремонту приймального відділення. Зокрема, тут облаштовували спеціальний пандус для транспортування хворих.
"Обласна лікарня законтрактована з НСЗУ, отримала вже фінансування, закуплені необхідні медикаменти, засоби захисту. У п'ятницю було завершено ремонт приймального відділення. Вже сьогодні екстрена допомога зможе доставляти хворих в цей медичний заклад. О 14 годині 21 грудня ми дали повідомлення на "екстренку" про готовність цього медичного закладу", — сказали в ОДА.
Зараз відділення може прийняти до 60 хворих COVID-19.
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