Китайський вірус в Харкові продовжує забирати життя харків'ян

Про це повідомили на сайті РНБО.

За добу після ускладнень від коронавірусу померли п'ятнадцять пацієнтів.

Станом на 22 грудня в Харківській області зареєстровано 999 летальних випадків.

З початку пандемії коронавірус підтвердили у 65 652 жителя, за добу-у 238. Одужали 50 661 чоловік, все ще хворіють-13 992.

Раніше ми писали, що в Харкові до прийому пацієнтів з китайським вірусом підготували офтальмологічне відділення обласної лікарні.

Про це повідомили в прес-службі Харківської ОДА.

Прийом пацієнтів не починали до завершення ремонту приймального відділення. Зокрема, тут облаштовували спеціальний пандус для транспортування хворих.

"Обласна лікарня законтрактована з НСЗУ, отримала вже фінансування, закуплені необхідні медикаменти, засоби захисту. У п'ятницю було завершено ремонт приймального відділення. Вже сьогодні екстрена допомога зможе доставляти хворих в цей медичний заклад. О 14 годині 21 грудня ми дали повідомлення на "екстренку" про готовність цього медичного закладу", — сказали в ОДА.

Зараз відділення може прийняти до 60 хворих COVID-19.

До слова, у Харкові оголосили триденну жалобу, жителі обурюються через обмеження: "Мало нам карантину?".

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