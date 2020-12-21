В Харьковской области врачи скорой спасли женщину, у которой произошла клиническая смерть
Об этом сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
20 декабря вечером медики получили вызов от 57-летней жительницы города Дергачи Харьковской области, которой стало плохо с сердцем.
После осмотра, установления предварительного диагноза и оказания экстренной помощи больную решили госпитализировать. Уже в больнице у женщины произошла клиническая смерть.
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Медики скорой сразу начали сердечно-легочную реанимацию, женщину удалось спасти.
Ранее мы писали, что в харьковский пенсионер развел афериста и сдал его полиции
Неизвестный позвонил к 63-летнему пенсионеру, и потребовал 7 тысяч долларов. Аферист заявил, что это для того, чтобы его сына не привлекали к уголовной ответственности.
Мужчина сразу же решил связаться с сыном, узнал, что у него все в порядке, и сразу же позвонил в полицию, чтобы сдать мошенника. Афериста решили словить на горячем, поэтому все таки назначили встречу.
Когда мошенник явился за деньгами, сотрудники правоохранительных органов арестовали его, и теперь ему грозит срок.
Аферист ранее не был судим, и сейчас ему 34 года. Копы открыли против него уголовное производство по части 2 статьи 190. За незаконные действия вымогатель может сесть в тюрьму на три года.
К слову, в Харькове объявили трехдневный траур, жители негодуют из-за ограничений: "Мало нам карантина?".
Как сообщала Politeka, Добкин заговорил об участии в выборах после трагедии с Кернесом: "Было бы верхом кощунства...".
Также Politeka писала о том, кто возглавит Харьков после трагедии с Кернесом, детали: "Не факт, что выборы скоро состоятся".