Китайский вирус в Харькове продолжает забирать жизни харьковчан
Об этом сообщили на сайте СНБО.
За сутки после осложнений от коронавируса умерли пятнадцать пациентов.
По состоянию на 22 декабря в Харьковской области зарегистрировано 999 летальных исходов.
С начала пандемии коронавирус подтвердили у 65 652 жителя, за сутки - у 238. Выздоровели 50 661 человек, все еще болеют - 13 992.
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Ранее мы писали, что в Харькове к приему пациентов с китайским вирусом подготовили офтальмологическое отделение областной больницы.
Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской ОГА.
Прием пациентов не начинали до завершения ремонта приемного отделения. В частности, здесь обустраивали специальный пандус для транспортировки больных.
"Областная больница законтрактована с НСЗУ, получила уже финансирования, закупленные необходимые медикаменты, средства защиты. В пятницу был завершен ремонт приемного отделения. Уже сегодня экстренная помощь сможет доставлять больных в это медицинское учреждение. В 14 часов 21 декабря мы дали сообщение на "екстренку" о готовности этого медицинского учреждения", — сказали в ОГА.
Сейчас отделение может принять до 60 больных COVID-19.
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