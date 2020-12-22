Китайский вирус в Харькове продолжает забирать жизни харьковчан

Об этом сообщили на сайте СНБО.

За сутки после осложнений от коронавируса умерли пятнадцать пациентов.

По состоянию на 22 декабря в Харьковской области зарегистрировано 999 летальных исходов.

С начала пандемии коронавирус подтвердили у 65 652 жителя, за сутки - у 238. Выздоровели 50 661 человек, все еще болеют - 13 992.

Ранее мы писали, что в Харькове к приему пациентов с китайским вирусом подготовили офтальмологическое отделение областной больницы.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской ОГА.

Прием пациентов не начинали до завершения ремонта приемного отделения. В частности, здесь обустраивали специальный пандус для транспортировки больных.

"Областная больница законтрактована с НСЗУ, получила уже финансирования, закупленные необходимые медикаменты, средства защиты. В пятницу был завершен ремонт приемного отделения. Уже сегодня экстренная помощь сможет доставлять больных в это медицинское учреждение. В 14 часов 21 декабря мы дали сообщение на "екстренку" о готовности этого медицинского учреждения", — сказали в ОГА.

Сейчас отделение может принять до 60 больных COVID-19.

К слову, в Харькове объявили трехдневный траур, жители негодуют из-за ограничений: "Мало нам карантина?".

Как сообщала Politeka, Добкин заговорил об участии в выборах после трагедии с Кернесом: "Было бы верхом кощунства...".

Также Politeka писала о том, кто возглавит Харьков после трагедии с Кернесом, детали: "Не факт, что выборы скоро состоятся".