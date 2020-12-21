У Харкові курсантки станцювали під російський шансон

У соцмережах з'явилося відео, на якому дівчата у формі курсанток, танцюють під російський шансон, повідомили в в прес-службі ХНУВС.

На опублікованому в соцмережах відео група дівчат танцюють під пісню "Наколочки" групи "Воровайки".

За даним фактом призначили службове розслідування. Щоб переглянути відео, перейдіть по посиланню.

"Сумно спостерігати, як у більшої половини міста взагалі не існує логічних зв'язків з цього приводу, через 6 років війни", "так, звичайно студентки в тіктоку - це найбільша проблема нашої правоохоронної системи. Як жити-то тепер з цим?",- пишуть українці в коментарях.

Раніше ми писали, що в Харківський пенсіонер розвів афериста і здав його поліції

Невідомий зателефонував до 63-річного пенсіонера, і зажадав 7 тисяч доларів. Аферист заявив, що це для того, щоб його сина не притягували до кримінальної відповідальності.

Чоловік відразу ж вирішив зв'язатися з сином, дізнався, що у нього все в порядку, і відразу ж подзвонив в поліцію, щоб здати шахрая. Афериста вирішили зловити на гарячому, тому все таки призначили зустріч.

Коли шахрай з'явився за грошима, співробітники правоохоронних органів заарештували його, і тепер йому загрожує термін.

Аферист раніше не був судимий, і зараз йому 34 роки. Копи відкрили проти нього кримінальне провадження за частиною 2 статті 190. За незаконні дії вимагач може сісти у в'язницю на три роки.

До слова, у Харкові оголосили триденну жалобу, жителі обурюються через обмеження: "Мало нам карантину?".

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