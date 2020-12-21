В Харькове курсантки станцевали под российский шансон

В соцсетях появилось видео, на котором девушки в форме курсанток, танцуют под русский шансон, сообщили в в пресс-службе ХНУВД.

На опубликованном в соцсетях видео группа девушек танцуют под песню "Наколочки" группы "Воровайки".

По данному факту назначили служебное расследование. Чтобы посмотреть видео, перейдите по ссылке.

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"Грустновато наблюдать, как у большей половины города вообще не существует логических связей по этому поводу, спустя 6 лет войны", "да, конечно студентки в тиктоке - это самая большая проблема нашей правоохранительной системы. Как жить-то теперь с этим?", - пишут украинцы в комментариях.

Ранее мы писали, что в харьковский пенсионер развел афериста и сдал его полиции

Неизвестный позвонил к 63-летнему пенсионеру, и потребовал 7 тысяч долларов. Аферист заявил, что это для того, чтобы его сына не привлекали к уголовной ответственности.

Мужчина сразу же решил связаться с сыном, узнал, что у него все в порядке, и сразу же позвонил в полицию, чтобы сдать мошенника. Афериста решили словить на горячем, поэтому все таки назначили встречу.

полиция

Когда мошенник явился за деньгами, сотрудники правоохранительных органов арестовали его, и теперь ему грозит срок.

Аферист ранее не был судим, и сейчас ему 34 года. Копы открыли против него уголовное производство по части 2 статьи 190. За незаконные действия вымогатель может сесть в тюрьму на три года.

К слову, в Харькове объявили трехдневный траур, жители негодуют из-за ограничений: "Мало нам карантина?".

Как сообщала Politeka, Добкин заговорил об участии в выборах после трагедии с Кернесом: "Было бы верхом кощунства...".

Также Politeka писала о том, кто возглавит Харьков после трагедии с Кернесом, детали: "Не факт, что выборы скоро состоятся".