У Харкові до прийому пацієнтів з китайським вірусом підготували офтальмологічне відділення обласної лікарні

Про це повідомили в прес-службі Харківської ОДА, передає "Депо".

Прийом пацієнтів не починали до завершення ремонту приймального відділення. Зокрема, тут облаштовували спеціальний пандус для транспортування хворих.

"Обласна лікарня законтрактована з НСЗУ, отримала вже фінансування, закуплені необхідні медикаменти, засоби захисту. У п'ятницю було завершено ремонт приймального відділення. Вже сьогодні екстрена допомога зможе доставляти хворих в цей медичний заклад. О 14 годині 21 грудня ми дали повідомлення на "екстренку" про готовність цього медичного закладу", — сказали в ОДА.

Зараз відділення може прийняти до 60 хворих COVID -19.

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Невідомий зателефонував до 63-річного пенсіонера, і зажадав 7 тисяч доларів. Аферист заявив, що це для того, щоб його сина не притягували до кримінальної відповідальності.

Чоловік відразу ж вирішив зв'язатися з сином, дізнався, що у нього все в порядку, і відразу ж подзвонив в поліцію, щоб здати шахрая. Афериста вирішили зловити на гарячому, тому все таки призначили зустріч.

Коли шахрай з'явився за грошима, співробітники правоохоронних органів заарештували його, і тепер йому загрожує термін.

Аферист раніше не був судимий, і зараз йому 34 роки. Копи відкрили проти нього кримінальне провадження за частиною 2 статті 190. За незаконні дії вимагач може сісти у в'язницю на три роки.

До слова, у Харкові оголосили триденну жалобу, жителі обурюються через обмеження: "Мало нам карантину?".

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