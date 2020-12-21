У Харкові до прийому пацієнтів з китайським вірусом підготували офтальмологічне відділення обласної лікарні
Про це повідомили в прес-службі Харківської ОДА, передає "Депо".
Прийом пацієнтів не починали до завершення ремонту приймального відділення. Зокрема, тут облаштовували спеціальний пандус для транспортування хворих.
"Обласна лікарня законтрактована з НСЗУ, отримала вже фінансування, закуплені необхідні медикаменти, засоби захисту. У п'ятницю було завершено ремонт приймального відділення. Вже сьогодні екстрена допомога зможе доставляти хворих в цей медичний заклад. О 14 годині 21 грудня ми дали повідомлення на "екстренку" про готовність цього медичного закладу", — сказали в ОДА.
Біда наздогнала суддю "Танців з зірками" Григорія Чапкіса, нікого не пускають: "Почав задихатися..."
Вибух у реанімації забрав життя тяжкохворих пацієнтів, що сталося: перші подробиці
Чорна смуга почнеться у багатьох знаків Зодіаку: Глоба розкрив, кого чекає найгірший час у фінансовому плані
Біда у Лесі Нікітюк, слабкодухих просить не дивитися: "Як виглядає рана...", фото
Зараз відділення може прийняти до 60 хворих COVID -19.
Раніше ми писали, що в Харківський пенсіонер розвів афериста і здав його поліції
Невідомий зателефонував до 63-річного пенсіонера, і зажадав 7 тисяч доларів. Аферист заявив, що це для того, щоб його сина не притягували до кримінальної відповідальності.
Чоловік відразу ж вирішив зв'язатися з сином, дізнався, що у нього все в порядку, і відразу ж подзвонив в поліцію, щоб здати шахрая. Афериста вирішили зловити на гарячому, тому все таки призначили зустріч.
Коли шахрай з'явився за грошима, співробітники правоохоронних органів заарештували його, і тепер йому загрожує термін.
Аферист раніше не був судимий, і зараз йому 34 роки. Копи відкрили проти нього кримінальне провадження за частиною 2 статті 190. За незаконні дії вимагач може сісти у в'язницю на три роки.
До слова, у Харкові оголосили триденну жалобу, жителі обурюються через обмеження: "Мало нам карантину?".
Як повідомляла Politeka, Добкін заговорив про участь у виборах після трагедії з Кернесом: "було б верхом блюзнірства...".
Також Politeka писала про те, хто очолить Харків після трагедії з Кернесом, деталі: "не факт, що вибори скоро відбудуться".