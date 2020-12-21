В Харькове к приему пациентов с китайским вирусом подготовили офтальмологическое отделение областной больницы

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской ОГА, передает "Депо".

Прием пациентов не начинали до завершения ремонта приемного отделения. В частности, здесь обустраивали специальный пандус для транспортировки больных.

"Областная больница законтрактована с НСЗУ, получила уже финансирования, закупленные необходимые медикаменты, средства защиты. В пятницу был завершен ремонт приемного отделения. Уже сегодня экстренная помощь сможет доставлять больных в это медицинское учреждение. В 14 часов 21 декабря мы дали сообщение на "екстренку" о готовности этого медицинского учреждения", — сказали в ОГА.

Сейчас отделение может принять до 60 больных COVID-19.

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Неизвестный позвонил к 63-летнему пенсионеру, и потребовал 7 тысяч долларов. Аферист заявил, что это для того, чтобы его сына не привлекали к уголовной ответственности.

Мужчина сразу же решил связаться с сыном, узнал, что у него все в порядке, и сразу же позвонил в полицию, чтобы сдать мошенника. Афериста решили словить на горячем, поэтому все таки назначили встречу.

Когда мошенник явился за деньгами, сотрудники правоохранительных органов арестовали его, и теперь ему грозит срок.

Аферист ранее не был судим, и сейчас ему 34 года. Копы открыли против него уголовное производство по части 2 статьи 190. За незаконные действия вымогатель может сесть в тюрьму на три года.

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Как сообщала Politeka, Добкин заговорил об участии в выборах после трагедии с Кернесом: "Было бы верхом кощунства...".

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