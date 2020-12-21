Харків'яни намагаються продати новорічні ялинки за нечуваною ціною

Фото публікує Telegram-канал "Харків 1654". Автори публікації прикріпили фото, зроблене на Сумському ринку.

Цінник на новорічні ялинки тут склав шість тисяч гривень, що на тисячу більше, ніж мінімальна зарплата по Україні.

"Кому ялинку на Сумському ринку за 6.000 грн? Ціну дізнавалися тільки що", - підписав фото автор публікації.

Раніше ми писали, що міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, чи працюватиме громадський транспорт у разі введення повного локдауну

Степанов заявив, що заразитися коронавірусом в напівпорожньому автобусі або метро, дотримуючись дистанції і перебуваючи в масці, навряд чи можливо, ризик "дуже-дуже низький".

У разі введення в Україні повного карантину об'єкти критичної інфраструктури можуть продовжити роботу, в тому числі і громадський транспорт.

До слова, у Харкові оголосили триденну жалобу, жителі обурюються через обмеження: "Мало нам карантину?".

Як повідомляла Politeka, Добкін заговорив про участь у виборах після трагедії з Кернесом: "було б верхом блюзнірства...".

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