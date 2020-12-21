В Харькове организовали настоящий новогодний городок, где украинцы могут хорошо провести время

Посмотреть есть на что: место очень атмосферное. Фото, сделанные с высоты птичьего полета с помощью квадрокоптера, публикуют в социальных сетях.

"Люблю, дышу, живу в его ритме", " Самый Лучший город! Родной, тёплый, добрый, чистый, комфортный!! В общем - Наш Дом!", "Люблю Харьков", - пишут харьковчане в комментариях.

Ранее мы писали, что в Харькове появились "агитационные" листовки

На улицах Харькова заметили сепаратистские листовки, на которых неизвестные агитируют харьковчан вспомнить свои якобы "русские корни".

Фото поделились в телеграм-канале "ХС | Харьков".

По словам харьковчан эти "агитки" долго не висят и их быстро срывают местные.

"Шо, опять? Вот такие вот фотографии появились сегодня. Где сделаны — сложно понять", - подписал автор фото.

"Слово «Россия» появилось лишь в ХVIII веке.. Пётр 1 переименовал немытую и зачуханую Московию, чтобы примазаться к славе Руси со столицей в Киеве.. Параллельно научил московитов подтирать свои ж**ы и боярам брить бороды до земли.."Это не фотографии а пропагандистские листовки. Алло, СБУ", - писали в комментариях харьковчане.

К слову, в Харькове объявили трехдневный траур, жители негодуют из-за ограничений: "Мало нам карантина?".

Как сообщала Politeka, Добкин заговорил об участии в выборах после трагедии с Кернесом: "Было бы верхом кощунства...".

Также Politeka писала о том, кто возглавит Харьков после трагедии с Кернесом, детали: "Не факт, что выборы скоро состоятся".