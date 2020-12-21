Харьковчане пытаются продать новогодние елки по баснословной цене

Фото публикует Telegram-канал "Харьков 1654". Авторы публикации прикрепили фото, сделанное на Сумском рынке.

Ценник на новогодние елки здесь составил шесть тысяч гривен, что на тысячу больше, чем минимальная зарплата по Украине.

"Кому ёлочку на Сумском рынке за 6.000 грн? Цену узнавали только что", - подписал фото автор публикации.

Ранее мы писали, что министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, будет ли работать общественный транспорт в случае введения полного локдауна

Степанов заявил, что заразиться коронавирусом в полупустом автобусе или метро, соблюдая дистанцию и находясь в маске, вряд ли возможно, риск "очень-очень низкий".

В случае введения в Украине полного карантина объекты критической инфраструктуры могут продолжить работу, в том числе и общественный транспорт.

К слову, в Харькове объявили трехдневный траур, жители негодуют из-за ограничений: "Мало нам карантина?".

Как сообщала Politeka, Добкин заговорил об участии в выборах после трагедии с Кернесом: "Было бы верхом кощунства...".

Также Politeka писала о том, кто возглавит Харьков после трагедии с Кернесом, детали: "Не факт, что выборы скоро состоятся".