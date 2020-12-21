На Харківщині у багатодітної матері планують відібрати 2-річну доньку

Про це повідомили в сюжеті "Вікна СТБ" .

Днями поліцейські відібрали 2-річну Машу у матері-п'яниці. Дівчинка жила в антисанітарних умовах, а її мати зі своїм співмешканцем були настільки п'яні, що навіть не змогли сказати поліцейським, коли в останній раз її годували.

Машу відправили в місцеву лікарню в педіатричне відділення. Як виявилося пізніше, у дівчинки серйозні проблеми зі здоров'ям.Держава дівчинці виділила 60 гривень, щоб їй провели операцію, проте мати забрала всі гроші і спустила їх на алкоголь.

Зараз жінку чекає позов до суду про позбавлення батьківських прав.

На даний момент Маші проводять всі можливі обстеження. Лікарі кажуть, що у дівчинки буквально звірячий апетит, а її стан здоров'я значно покращився.

"І кому ви гроші дали?",- обурюються українці.

Раніше ми писали, що на Харківщині 6-річна дівчинка сильно постраждала через новорічну гірлянду.

Про це розповідає прес-служба Харківського Центру екстреної медичної допомоги.

6-річна дівчинка голими руками взялася за включену електричну гірлянду.

По приїзду медики надали їй екстрену допомогу, після чого разом з батьком була госпіталізована до медичного закладу.

"Бажаємо дівчинці якнайшвидшого одужання і нагадуємо про суворе дотримання правил безпеки при використанні новорічних гірлянд та іграшок. Будьте уважні і обережні! Не залишайте дітей без нагляду! І нехай новорічні свята приносять тільки радість і яскраві емоції!", йдеться в повідомленні Харківського Центру екстреної медичної допомоги.

До слова, у Харкові оголосили триденну жалобу, жителі обурюються через обмеження: "Мало нам карантину?".

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