На Харьковщине трагически умер ребенок
В селе Новоселовка Харьковской области 11-летний мальчик умер после неудачного падения на санках. Ребенок умер уже до приезда врачей.
Тело ребенка отправили в морг для выяснения причины смерти. Следователи занесли в ЕРДР событие под умышленным убийством.
По предварительной информации, ребенок катался на санках, упал, сильно ударился головой.
Вирус забрал жизнь легенды советского кинематографа: подробности трагедии
Черная полоса начнется у многих знаков Зодиака: Глоба раскрыл, кого ждет худшее время в финансовом плане
Вернувшаяся из Африки Наташа Королева ошеломила новой внешностью, Тарзан не узнает: «Брежнев дубль 2»
Постаревшая Ротару не смогла скрыть глубоких морщин без фотошопа, кадры закулисья: "Бедная, говорит уже еле-еле"
Ранее мы писали, что мэра Харькова Геннадия Кернеса похоронят на Почетной аллее выдающихся харьковчан на городском кладбище №2.
Об этом сообщили на брифинге в мэрии.
Харьковчане смогут проститься с мэром Харькова на территории ХНАТОБа на следующей наделе.
По словам Терехова, похороны состоятся в ближайший вторник или среду, максимум - в четверг. Катафалк встретит самолет с телом мэра в аэропорту, после чего последует в город в сопровождении полиции и скорой.
Отпевать Кернеса будут в Благовещенском соборе, церемония прощания состоится в ХНАТОБе и продлится четыре часа.
Рядом с телом мэром будет нести службу почетный караул. В мэрии также предупредили, что центральная часть города будет перекрыта.
К слову, в Харькове объявили трехдневный траур, жители негодуют из-за ограничений: "Мало нам карантина?".
Как сообщала Politeka, Добкин заговорил об участии в выборах после трагедии с Кернесом: "Было бы верхом кощунства...".
Также Politeka писала о том, кто возглавит Харьков после трагедии с Кернесом, детали: "Не факт, что выборы скоро состоятся".