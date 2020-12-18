Покойному мэру Харькова Геннадию Кернесу хотят посмертно присвоить звание Героя Украины

Петиции зарегистрированы на сайте Президента Украины 17 декабря, сообщает "Укринформ".

Харьковский адвокат Александр Дрижанов предлагает Президенту Украины Владимиру Зеленскому присвоить (посмертно) звание Героя Украины мэру Харькова Геннадию Кернесу, а также оказать содействие в установлении ему памятника.

Петиция за сутки набрали более 500 голосов.

18 декабря, на сайте также была зарегистрирована петиция "О неприсвоение звание Героя Украины Харьковскому городскому голове Геннадию Адольфович Кернесу (посмертно)". Подписант - Кислюк Эдуард Николаевич - за нее проголосовало около 150 человек.

Ранее мы писали, что мэра Харькова Геннадия Кернеса похоронят на Почетной аллее выдающихся харьковчан на городском кладбище №2.

Об этом сообщили на брифинге в мэрии.

Харьковчане смогут проститься с мэром Харькова на территории ХНАТОБа на следующей наделе.

По словам Терехова, похороны состоятся в ближайший вторник или среду, максимум - в четверг. Катафалк встретит самолет с телом мэра в аэропорту, после чего последует в город в сопровождении полиции и скорой.

Отпевать Кернеса будут в Благовещенском соборе, церемония прощания состоится в ХНАТОБе и продлится четыре часа.

Рядом с телом мэром будет нести службу почетный караул. В мэрии также предупредили, что центральная часть города будет перекрыта.

К слову, в Харькове объявили трехдневный траур, жители негодуют из-за ограничений: "Мало нам карантина?".

Как сообщала Politeka, Добкин заговорил об участии в выборах после трагедии с Кернесом: "Было бы верхом кощунства...".

Также Politeka писала о том, кто возглавит Харьков после трагедии с Кернесом, детали: "Не факт, что выборы скоро состоятся".