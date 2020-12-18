Карантин в Харьковской области продлили до 28 февраля

Такое решение приняла региональная комиссия по вопросам КТЭБ и ЧС в Харьковской области, передает "Объектив".

"Областная “чрезвычайка” рекомендовала на это время ввести гибкий график работы в учреждениях и на предприятиях, чтобы ограничить скопления граждан в транспорте и на дорогах следования на работу и с работы. По возможности сотрудники могут работать онлайн", – сообщили в пресс-службе ХОГА.

Ранее мы писали, что мэра Харькова Геннадия Кернеса похоронят на Почетной аллее выдающихся харьковчан на городском кладбище №2.

Об этом сообщили на брифинге в мэрии.

Харьковчане смогут проститься с мэром Харькова на территории ХНАТОБа на следующей наделе.

По словам Терехова, похороны состоятся в ближайший вторник или среду, максимум - в четверг. Катафалк встретит самолет с телом мэра в аэропорту, после чего последует в город в сопровождении полиции и скорой.

Отпевать Кернеса будут в Благовещенском соборе, церемония прощания состоится в ХНАТОБе и продлится четыре часа.

Рядом с телом мэром будет нести службу почетный караул. В мэрии также предупредили, что центральная часть города будет перекрыта.

К слову, в Харькове объявили трехдневный траур, жители негодуют из-за ограничений: "Мало нам карантина?".

Как сообщала Politeka, Добкин заговорил об участии в выборах после трагедии с Кернесом: "Было бы верхом кощунства...".

Также Politeka писала о том, кто возглавит Харьков после трагедии с Кернесом, детали: "Не факт, что выборы скоро состоятся".