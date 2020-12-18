В Харькове заметили детей, гуляющих по тонкому льду реки

Об этом рассказали очевидцы в телеграм-канале.

Двух подростков заметили на Гимназической набережной.

“Чьи дети на льду? Родители, следите за своими детьми!”, – написал автор публикации.

Несовершеннолетние находились на замерзшем водоеме без взрослых. Также видно, что на середине реки образовалась большая проталина.

На данный момент официальная информация уточняется.

Ранее мы писали, что мэра Харькова Геннадия Кернеса похоронят на Почетной аллее выдающихся харьковчан на городском кладбище №2.

Об этом сообщили на брифинге в мэрии.

Харьковчане смогут проститься с мэром Харькова на территории ХНАТОБа на следующей наделе.

По словам Терехова, похороны состоятся в ближайший вторник или среду, максимум - в четверг. Катафалк встретит самолет с телом мэра в аэропорту, после чего последует в город в сопровождении полиции и скорой.

Отпевать Кернеса будут в Благовещенском соборе, церемония прощания состоится в ХНАТОБе и продлится четыре часа.

Рядом с телом мэром будет нести службу почетный караул. В мэрии также предупредили, что центральная часть города будет перекрыта.

К слову, в Харькове объявили трехдневный траур, жители негодуют из-за ограничений: "Мало нам карантина?".

Как сообщала Politeka, Добкин заговорил об участии в выборах после трагедии с Кернесом: "Было бы верхом кощунства...".

Также Politeka писала о том, кто возглавит Харьков после трагедии с Кернесом, детали: "Не факт, что выборы скоро состоятся".