В Харькове заметили детей, гуляющих по тонкому льду реки
Об этом рассказали очевидцы в телеграм-канале.
Двух подростков заметили на Гимназической набережной.
“Чьи дети на льду? Родители, следите за своими детьми!”, – написал автор публикации.
Несовершеннолетние находились на замерзшем водоеме без взрослых. Также видно, что на середине реки образовалась большая проталина.
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На данный момент официальная информация уточняется.
Ранее мы писали, что мэра Харькова Геннадия Кернеса похоронят на Почетной аллее выдающихся харьковчан на городском кладбище №2.
Об этом сообщили на брифинге в мэрии.
Харьковчане смогут проститься с мэром Харькова на территории ХНАТОБа на следующей наделе.
По словам Терехова, похороны состоятся в ближайший вторник или среду, максимум - в четверг. Катафалк встретит самолет с телом мэра в аэропорту, после чего последует в город в сопровождении полиции и скорой.
Отпевать Кернеса будут в Благовещенском соборе, церемония прощания состоится в ХНАТОБе и продлится четыре часа.
Рядом с телом мэром будет нести службу почетный караул. В мэрии также предупредили, что центральная часть города будет перекрыта.
К слову, в Харькове объявили трехдневный траур, жители негодуют из-за ограничений: "Мало нам карантина?".
Как сообщала Politeka, Добкин заговорил об участии в выборах после трагедии с Кернесом: "Было бы верхом кощунства...".
Также Politeka писала о том, кто возглавит Харьков после трагедии с Кернесом, детали: "Не факт, что выборы скоро состоятся".