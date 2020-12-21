На Харьковщине у многодетной матери планируют отобрать 2-летнюю дочку
Об этом сообщили в сюжете "Вікна СТБ" .
На днях полицейские отобрали 2-летнюю Машу у матери-пьяницы. Девочка жила в антисанитарных условиях, а ее мать со своим сожителем были настолько пьяны, что даже не смогли сказать полицейским, когда в последний раз ее кормили.
Машу отправили в местную больницу в педиатрическое отделение. Как оказалось позже, у девочки серьезные проблемы со здоровьем.Государство девочке выделило 60 гривен, чтобы ей провели операцию, однако мать забрала все деньги и спустила их на алкоголь.
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Сейчас женщину ожидает иск в суд о лишении родительских прав.
На данный момент Маше проводят все возможные обследования. Врачи говорят, что у девочки буквально зверский аппетит, а ее состояние здоровья значительно улучшилось.
"И кому вы деньги дали?", - возмущаются украинцы.
Ранее мы писали, что на Харьковщине 6-летняя девочка сильно пострадала из-за новогодней гирлянды.
Об этом рассказывает пресс-служба Харьковского центра экстренной медицинской помощи.
6-летняя девочка голыми руками взялась за включенную электрическую гирлянду.
По приезду медики оказали ей экстренную помощь, после чего вместе с отцом была госпитализирована в медицинское учреждение.
"Желаем девочке скорейшего выздоровления и напоминаем о строгом соблюдении правил безопасности при использовании новогодних гирлянд и игрушек. Будьте внимательны и осторожны! Не оставляйте детей без присмотра! И пусть новогодние праздники приносят только радость и яркие эмоции!", говорится в сообщении Харьковского центра экстренной медицинской помощи.
К слову, в Харькове объявили трехдневный траур, жители негодуют из-за ограничений: "Мало нам карантина?".
Как сообщала Politeka, Добкин заговорил об участии в выборах после трагедии с Кернесом: "Было бы верхом кощунства...".
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