На Харьковщине у многодетной матери планируют отобрать 2-летнюю дочку

Об этом сообщили в сюжете "Вікна СТБ" .

На днях полицейские отобрали 2-летнюю Машу у матери-пьяницы. Девочка жила в антисанитарных условиях, а ее мать со своим сожителем были настолько пьяны, что даже не смогли сказать полицейским, когда в последний раз ее кормили.

Машу отправили в местную больницу в педиатрическое отделение. Как оказалось позже, у девочки серьезные проблемы со здоровьем.Государство девочке выделило 60 гривен, чтобы ей провели операцию, однако мать забрала все деньги и спустила их на алкоголь.

Сейчас женщину ожидает иск в суд о лишении родительских прав.

На данный момент Маше проводят все возможные обследования. Врачи говорят, что у девочки буквально зверский аппетит, а ее состояние здоровья значительно улучшилось.

"И кому вы деньги дали?", - возмущаются украинцы.

Ранее мы писали, что на Харьковщине 6-летняя девочка сильно пострадала из-за новогодней гирлянды.

Об этом рассказывает пресс-служба Харьковского центра экстренной медицинской помощи.

6-летняя девочка голыми руками взялась за включенную электрическую гирлянду.

По приезду медики оказали ей экстренную помощь, после чего вместе с отцом была госпитализирована в медицинское учреждение.

"Желаем девочке скорейшего выздоровления и напоминаем о строгом соблюдении правил безопасности при использовании новогодних гирлянд и игрушек. Будьте внимательны и осторожны! Не оставляйте детей без присмотра! И пусть новогодние праздники приносят только радость и яркие эмоции!", говорится в сообщении Харьковского центра экстренной медицинской помощи.

К слову, в Харькове объявили трехдневный траур, жители негодуют из-за ограничений: "Мало нам карантина?".

Как сообщала Politeka, Добкин заговорил об участии в выборах после трагедии с Кернесом: "Было бы верхом кощунства...".

Также Politeka писала о том, кто возглавит Харьков после трагедии с Кернесом, детали: "Не факт, что выборы скоро состоятся".