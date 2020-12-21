В Харкові організували справжнє новорічне містечко, де українці можуть добре провести час

Подивитися є на що: місце дуже атмосферне. Фото, зроблені з висоти пташиного польоту за допомогою квадрокоптера, публікують в соціальних мережах.

"Люблю, дихаю, живу в його ритмі", "Найкраще місто! Рідний, теплий, добрий, чистий, комфортний!! Загалом-наш дім!", "Люблю Харків", - пишуть харків'яни в коментарях.

Раніше ми писали, що в Харкові з'явилися "агітаційні" листівки

На вулицях Харкова помітили сепаратистські листівки, на яких невідомі агітують харків'ян згадати своє нібито "російське коріння".

Фото поділилися в телеграм-каналі "ХС / Харків".

За словами харків'ян ці "агітки" довго не висять і їх швидко зривають місцеві.

"Шо, знову? Ось такі ось фотографії з'явилися сьогодні. Де зроблені-складно зрозуміти", - підписав автор фото.

"Слово" Росія " з'явилося лише в ХVIII столітті.. Петро 1 перейменував немиту і зачухану Московію, щоб примазатися до слави Русі зі столицею в Києві.. Паралельно навчив московитів підтирати свої ж * * и і боярам голити бороди до землі.."Це не фотографії а пропагандистські листівки. Алло, СБУ", - писали в коментарях харків'яни.

До слова, у Харкові оголосили триденну жалобу, жителі обурюються через обмеження: "Мало нам карантину?".

Як повідомляла Politeka, Добкін заговорив про участь у виборах після трагедії з Кернесом: "було б верхом блюзнірства...".

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