В Харкові організували справжнє новорічне містечко, де українці можуть добре провести час
Подивитися є на що: місце дуже атмосферне. Фото, зроблені з висоти пташиного польоту за допомогою квадрокоптера, публікують в соціальних мережах.
"Люблю, дихаю, живу в його ритмі", "Найкраще місто! Рідний, теплий, добрий, чистий, комфортний!! Загалом-наш дім!", "Люблю Харків", - пишуть харків'яни в коментарях.
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Раніше ми писали, що в Харкові з'явилися "агітаційні" листівки
На вулицях Харкова помітили сепаратистські листівки, на яких невідомі агітують харків'ян згадати своє нібито "російське коріння".
Фото поділилися в телеграм-каналі "ХС / Харків".
За словами харків'ян ці "агітки" довго не висять і їх швидко зривають місцеві.
"Шо, знову? Ось такі ось фотографії з'явилися сьогодні. Де зроблені-складно зрозуміти", - підписав автор фото.
"Слово" Росія " з'явилося лише в ХVIII столітті.. Петро 1 перейменував немиту і зачухану Московію, щоб примазатися до слави Русі зі столицею в Києві.. Паралельно навчив московитів підтирати свої ж * * и і боярам голити бороди до землі.."Це не фотографії а пропагандистські листівки. Алло, СБУ", - писали в коментарях харків'яни.
До слова, у Харкові оголосили триденну жалобу, жителі обурюються через обмеження: "Мало нам карантину?".
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