В Харкові сильно похолодає

Синоптики повідомляють, що 22 грудня буде хмарно, без опадів, слабкий туман, ожеледь. Температура повітря вночі опуститься до -10 градусів морозу, вдень - мінус 1-6.

23 грудня вночі буде ще холодніше - до 12 градусів морозу, вдень-до 6 градусів нижче нуля.

24 грудня, хмарно, вдень очікується невеликий сніг. Температура вночі - до 9 морозу, вдень почне теплішати і стовпчик термометра підніметься до + 1 градуса.

Раніше ми писали, що вмеріі визначилися, як увічнити пам'ять Геннадія Кернеса.

Про це повідомив секретар міськради Ігор Терехов. "Я виступив з ініціативою увічнити пам'ять про Геннадія Кернеса, починаючи з присвоєння йому звання Почесного громадянина міста», - зазначив Терехов. У планах назвати ім'ям Кернеса проспект у Харкові і встановити в центрі міста пам'ятник міському голові. "Розпочато роботу над створенням пам'ятника цьому керівнику міста, який перевернув ментальність людей в улюбленому їм Харкові. Сподіваюся, що депутати міськради підтримають мою ініціативу", - підсумував Терехов.

До слова, у Харкові оголосили триденну жалобу, жителі обурюються через обмеження: "Мало нам карантину?".

Як повідомляла Politeka, Добкін заговорив про участь у виборах після трагедії з Кернесом: "було б верхом блюзнірства...".

Також Politeka писала про те, хто очолить Харків після трагедії з Кернесом, деталі: "не факт, що вибори скоро відбудуться".