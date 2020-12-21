В Харькове сильно похолодает

Синоптики сообщают, что 22 декабря будет облачно, без осадков, слабый туман, гололед. Температура воздуха ночью опустится до -10 градусов мороза, днем - минус 1-6.

23 декабря ночью будет еще холоднее - до 12 градусов мороза, днем - до 6 градусов ниже нуля.

24 декабря, облачно, днем ожидается небольшой снег. Температура ночью - до 9 мороза, днем начнет теплеть и столбик термометра поднимется до +1 градуса.

Ранее мы писали, что вмэрии определились, как увековечить память Геннадия Кернеса.

Об этом сообщил секретарь горсовета Игорь Терехов. «Я выступил с инициативой увековечить память о Геннадии Кернесе, начиная с присвоения ему звания Почетного гражданина города», - отметил Терехов. В планах назвать именем Кернеса проспект в Харькове и установить в центре города памятник городскому голове. «Начата работа над созданием памятника этому руководителю города, который перевернул ментальность людей в любимом им Харькове. Надеюсь, что депутаты горсовета поддержат мою инициативу», - подытожил Терехов.

К слову, в Харькове объявили трехдневный траур, жители негодуют из-за ограничений: "Мало нам карантина?".

Как сообщала Politeka, Добкин заговорил об участии в выборах после трагедии с Кернесом: "Было бы верхом кощунства...".

Также Politeka писала о том, кто возглавит Харьков после трагедии с Кернесом, детали: "Не факт, что выборы скоро состоятся".