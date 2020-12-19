В Харькове появились "агитационные" листовки
На улицах Харькова заметили сепаратистские листовки, на которых неизвестные агитируют харьковчан вспомнить свои якобы "русские корни".
Фото поделились в телеграм-канале "ХС | Харьков".
По словам харьковчан эти "агитки" долго не висят и их быстро срывают местные.
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"Шо, опять? Вот такие вот фотографии появились сегодня. Где сделаны — сложно понять", - подписал автор фото.
"Слово «Россия» появилось лишь в ХVIII веке.. Пётр 1 переименовал немытую и зачуханую Московию, чтобы примазаться к славе Руси со столицей в Киеве.. Параллельно научил московитов подтирать свои ж**ы и боярам брить бороды до земли.."Это не фотографии а пропагандистские листовки. Алло, СБУ", - писали в комментариях харьковчане.
Ранее мы писали, что карантин в Харьковской области продлили до 28 февраля
Такое решение приняла региональная комиссия по вопросам КТЭБ и ЧС в Харьковской области.
"Областная “чрезвычайка” рекомендовала на это время ввести гибкий график работы в учреждениях и на предприятиях, чтобы ограничить скопления граждан в транспорте и на дорогах следования на работу и с работы. По возможности сотрудники могут работать онлайн", – сообщили в пресс-службе ХОГА.
К слову, в Харькове объявили трехдневный траур, жители негодуют из-за ограничений: "Мало нам карантина?".
Как сообщала Politeka, Добкин заговорил об участии в выборах после трагедии с Кернесом: "Было бы верхом кощунства...".
Также Politeka писала о том, кто возглавит Харьков после трагедии с Кернесом, детали: "Не факт, что выборы скоро состоятся".