В Харькове появились "агитационные" листовки

На улицах Харькова заметили сепаратистские листовки, на которых неизвестные агитируют харьковчан вспомнить свои якобы "русские корни".

Фото поделились в телеграм-канале "ХС | Харьков".

По словам харьковчан эти "агитки" долго не висят и их быстро срывают местные.

"Шо, опять? Вот такие вот фотографии появились сегодня. Где сделаны — сложно понять", - подписал автор фото.

"Слово «Россия» появилось лишь в ХVIII веке.. Пётр 1 переименовал немытую и зачуханую Московию, чтобы примазаться к славе Руси со столицей в Киеве.. Параллельно научил московитов подтирать свои ж**ы и боярам брить бороды до земли.."Это не фотографии а пропагандистские листовки. Алло, СБУ", - писали в комментариях харьковчане.

Ранее мы писали, что карантин в Харьковской области продлили до 28 февраля

Такое решение приняла региональная комиссия по вопросам КТЭБ и ЧС в Харьковской области.

"Областная “чрезвычайка” рекомендовала на это время ввести гибкий график работы в учреждениях и на предприятиях, чтобы ограничить скопления граждан в транспорте и на дорогах следования на работу и с работы. По возможности сотрудники могут работать онлайн", – сообщили в пресс-службе ХОГА.

К слову, в Харькове объявили трехдневный траур, жители негодуют из-за ограничений: "Мало нам карантина?".

Как сообщала Politeka, Добкин заговорил об участии в выборах после трагедии с Кернесом: "Было бы верхом кощунства...".

Также Politeka писала о том, кто возглавит Харьков после трагедии с Кернесом, детали: "Не факт, что выборы скоро состоятся".