Синоптики оголосили перший рівень небезпеки в Україні
За прогнозами синоптиків, сьогодні, 20 грудня, майже по всій території України очікується сильний туман. Видимість при ньому становить від 200 до 500 метрів.
У зв'язку з цим синоптики оголосили перший рівень небезпеки, жовтий.
Будьте обережні або по можливості залишайтеся вдома.
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Раніше ми писали, що на Харківщині трагічно померла дитина.
У селі Новоселівка Харківської області 11-річний хлопчик помер після невдалого падіння на санках. Дитина померла вже до приїзду лікарів.
Тіло дитини відправили в морг для з'ясування причини смерті. Слідчі занесли до ЄРДР подію під умисним вбивством.
За попередньою інформацією, дитина каталася на санках, впала, сильно вдарилась головою.
До слова, у Харкові оголосили триденну жалобу, жителі обурюються через обмеження: "Мало нам карантину?".
Як повідомляла Politeka, Добкін заговорив про участь у виборах після трагедії з Кернесом: "було б верхом блюзнірства...".
Також Politeka писала про те, хто очолить Харків після трагедії з Кернесом, деталі: "не факт, що вибори скоро відбудуться".