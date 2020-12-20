Синоптики оголосили перший рівень небезпеки в Україні

За прогнозами синоптиків, сьогодні, 20 грудня, майже по всій території України очікується сильний туман. Видимість при ньому становить від 200 до 500 метрів.

У зв'язку з цим синоптики оголосили перший рівень небезпеки, жовтий.

Будьте обережні або по можливості залишайтеся вдома.

Раніше ми писали, що на Харківщині трагічно померла дитина.

У селі Новоселівка Харківської області 11-річний хлопчик помер після невдалого падіння на санках. Дитина померла вже до приїзду лікарів.

Тіло дитини відправили в морг для з'ясування причини смерті. Слідчі занесли до ЄРДР подію під умисним вбивством.

За попередньою інформацією, дитина каталася на санках, впала, сильно вдарилась головою.

До слова, у Харкові оголосили триденну жалобу, жителі обурюються через обмеження: "Мало нам карантину?".

Як повідомляла Politeka, Добкін заговорив про участь у виборах після трагедії з Кернесом: "було б верхом блюзнірства...".

Також Politeka писала про те, хто очолить Харків після трагедії з Кернесом, деталі: "не факт, що вибори скоро відбудуться".