Синоптики объявили первый уровень опасности в Украине
По прогнозам синоптиков, сегодня, 20 декабря, почти по всей территории Украины ожидается сильный туман. Видимость при нем составляет от 200 до 500 метров.
В связи с этим синоптики объявили первый уровень опасности, желтый.
Будьте осторожны или по возможности оставайтесь дома.
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Ранее мы писали, что на Харьковщине трагически умер ребенок.
В селе Новоселовка Харьковской области 11-летний мальчик умер после неудачного падения на санках. Ребенок умер уже до приезда врачей.
Тело ребенка отправили в морг для выяснения причины смерти. Следователи занесли в ЕРДР событие под умышленным убийством.
По предварительной информации, ребенок катался на санках, упал, сильно ударился головой.
К слову, в Харькове объявили трехдневный траур, жители негодуют из-за ограничений: "Мало нам карантина?".
Как сообщала Politeka, Добкин заговорил об участии в выборах после трагедии с Кернесом: "Было бы верхом кощунства...".
Также Politeka писала о том, кто возглавит Харьков после трагедии с Кернесом, детали: "Не факт, что выборы скоро состоятся".