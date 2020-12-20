Синоптики объявили первый уровень опасности в Украине

По прогнозам синоптиков, сегодня, 20 декабря, почти по всей территории Украины ожидается сильный туман. Видимость при нем составляет от 200 до 500 метров.

В связи с этим синоптики объявили первый уровень опасности, желтый.

Будьте осторожны или по возможности оставайтесь дома.

Ранее мы писали, что на Харьковщине трагически умер ребенок.

В селе Новоселовка Харьковской области 11-летний мальчик умер после неудачного падения на санках. Ребенок умер уже до приезда врачей.

Тело ребенка отправили в морг для выяснения причины смерти. Следователи занесли в ЕРДР событие под умышленным убийством.

По предварительной информации, ребенок катался на санках, упал, сильно ударился головой.

К слову, в Харькове объявили трехдневный траур, жители негодуют из-за ограничений: "Мало нам карантина?".

Как сообщала Politeka, Добкин заговорил об участии в выборах после трагедии с Кернесом: "Было бы верхом кощунства...".

Также Politeka писала о том, кто возглавит Харьков после трагедии с Кернесом, детали: "Не факт, что выборы скоро состоятся".