На Харьковщине 6-летняя девочка сильно пострадала из-за новогодней гирлянды

Об этом рассказывает пресс-служба Харьковского центра экстренной медицинской помощи.

6-летняя девочка голыми руками взялась за включенную электрическую гирлянду.

По приезду медики оказали ей экстренную помощь, после чего вместе с отцом была госпитализирована в медицинское учреждение.

"Желаем девочке скорейшего выздоровления и напоминаем о строгом соблюдении правил безопасности при использовании новогодних гирлянд и игрушек. Будьте внимательны и осторожны! Не оставляйте детей без присмотра! И пусть новогодние праздники приносят только радость и яркие эмоции!", говорится в сообщении Харьковского центра экстренной медицинской помощи.

Ранее мы писали, что на Харьковщине трагически умер ребенок.

В селе Новоселовка Харьковской области 11-летний мальчик умер после неудачного падения на санках. Ребенок умер уже до приезда врачей.

Тело ребенка отправили в морг для выяснения причины смерти. Следователи занесли в ЕРДР событие под умышленным убийством.

По предварительной информации, ребенок катался на санках, упал, сильно ударился головой.

К слову, в Харькове объявили трехдневный траур, жители негодуют из-за ограничений: "Мало нам карантина?".

Как сообщала Politeka, Добкин заговорил об участии в выборах после трагедии с Кернесом: "Было бы верхом кощунства...".

Также Politeka писала о том, кто возглавит Харьков после трагедии с Кернесом, детали: "Не факт, что выборы скоро состоятся".