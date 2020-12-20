У Харкові на Холодній горі п'яний водій зніс стовп
П'яний водій на елітному позашляховику не впорався з керуванням і зніс бетонний стовп опори. У ДТП загинула його дружина, яка була на пасажирському місці.
Винуватця затримали. У сім'ї залишилася дитина без мами.
Раніше ми писали, що на Харківщині 6-річна дівчинка сильно постраждала через новорічну гірлянду.
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Про це розповідає прес-служба Харківського Центру екстреної медичної допомоги.
6-річна дівчинка голими руками взялася за включену електричну гірлянду.
По приїзду медики надали їй екстрену допомогу, після чого разом з батьком була госпіталізована до медичного закладу.
"Бажаємо дівчинці якнайшвидшого одужання і нагадуємо про суворе дотримання правил безпеки при використанні новорічних гірлянд та іграшок. Будьте уважні і обережні! Не залишайте дітей без нагляду! І нехай новорічні свята приносять тільки радість і яскраві емоції!", йдеться в повідомленні Харківського Центру екстреної медичної допомоги.
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