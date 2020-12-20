В Харькове на Холодной горе пьяный водитель снёс столб
Пьяный водитель на элитном внедорожнике не справился с управлением и снёс бетонный столб опоры. В ДТП погибла его жена, которая была на пассажирском месте.
Виновника задержали. У семьи остался ребенок без мамы.
Ранее мы писали, что на Харьковщине 6-летняя девочка сильно пострадала из-за новогодней гирлянды.
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Об этом рассказывает пресс-служба Харьковского центра экстренной медицинской помощи.
6-летняя девочка голыми руками взялась за включенную электрическую гирлянду.
По приезду медики оказали ей экстренную помощь, после чего вместе с отцом была госпитализирована в медицинское учреждение.
"Желаем девочке скорейшего выздоровления и напоминаем о строгом соблюдении правил безопасности при использовании новогодних гирлянд и игрушек. Будьте внимательны и осторожны! Не оставляйте детей без присмотра! И пусть новогодние праздники приносят только радость и яркие эмоции!", говорится в сообщении Харьковского центра экстренной медицинской помощи.
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