В Харькове на Холодной горе пьяный водитель снёс столб

Пьяный водитель на элитном внедорожнике не справился с управлением и снёс бетонный столб опоры. В ДТП погибла его жена, которая была на пассажирском месте.

Виновника задержали. У семьи остался ребенок без мамы.

Ранее мы писали, что на Харьковщине 6-летняя девочка сильно пострадала из-за новогодней гирлянды.

Об этом рассказывает пресс-служба Харьковского центра экстренной медицинской помощи.

6-летняя девочка голыми руками взялась за включенную электрическую гирлянду.

По приезду медики оказали ей экстренную помощь, после чего вместе с отцом была госпитализирована в медицинское учреждение.

"Желаем девочке скорейшего выздоровления и напоминаем о строгом соблюдении правил безопасности при использовании новогодних гирлянд и игрушек. Будьте внимательны и осторожны! Не оставляйте детей без присмотра! И пусть новогодние праздники приносят только радость и яркие эмоции!", говорится в сообщении Харьковского центра экстренной медицинской помощи.

К слову, в Харькове объявили трехдневный траур, жители негодуют из-за ограничений: "Мало нам карантина?".

Как сообщала Politeka, Добкин заговорил об участии в выборах после трагедии с Кернесом: "Было бы верхом кощунства...".

Также Politeka писала о том, кто возглавит Харьков после трагедии с Кернесом, детали: "Не факт, что выборы скоро состоятся".