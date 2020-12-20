На Харківщині 6-річна дівчинка сильно постраждала через новорічну гірлянду

Про це розповідає прес-служба Харківського Центру екстреної медичної допомоги.

6-річна дівчинка голими руками взялася за включену електричну гірлянду.

По приїзду медики надали їй екстрену допомогу, після чого разом з батьком була госпіталізована до медичного закладу.

"Бажаємо дівчинці якнайшвидшого одужання і нагадуємо про суворе дотримання правил безпеки при використанні новорічних гірлянд та іграшок. Будьте уважні і обережні! Не залишайте дітей без нагляду! І нехай новорічні свята приносять тільки радість і яскраві емоції!", йдеться в повідомленні Харківського Центру екстреної медичної допомоги.

Раніше ми писали, що на Харківщині трагічно померла дитина.

У селі Новоселівка Харківської області 11-річний хлопчик помер після невдалого падіння на санках. Дитина померла вже до приїзду лікарів.

Тіло дитини відправили в морг для з'ясування причини смерті. Слідчі занесли до ЄРДР подію під умисним вбивством.

За попередньою інформацією, дитина каталася на санках, впала, сильно вдарився головою.

До слова, у Харкові оголосили триденну жалобу, жителі обурюються через обмеження: "Мало нам карантину?".

Як повідомляла Politeka, Добкін заговорив про участь у виборах після трагедії з Кернесом: "було б верхом блюзнірства...".

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