Колишня дружина Геннадія Кернеса поділилася архівним фото

Старим фото поділилася Галина Привалова на своїй сторінці у Фейсбуці.

"При всіх розкладах і нелюбові до нього багатьох, мало кому вдасться прожити таке яскраве життя..." — підписала фото екс-дружина Кернеса.

Привалова була другою дружиною Геннадія Адольфовича, незважаючи на те, що офіційний шлюб вони так і не уклали. У них є спільний син-32-річний Данило Привалов.

Першою дружиною Кернеса стала Оксана Василенко. Вони одружилися в 1982 році, але їх шлюб прожив три роки. І вже в 1985 році їх шлюб розпався. Їхньому спільному синові Кирилу Кернесу вже виповнилося 38 років.

А третім сином для Кернеса став Родіон Гайсинський, хоч він і не був йому рідним. Це син його третьої дружини Оксани Гайсинської від попередніх стосунків.

Раніше ми писали, що мера Харкова Геннадія Кернеса поховають на почесній алеї видатних харків'ян на міському кладовищі №2.

Про це повідомили на брифінгу в мерії.

Харків'яни зможуть попрощатися з мером Харкова на території ХНАТОБу наступного тижня.

За словами Терехова, катафалк зустріне літак з тілом мера в аеропорту, після чого піде в місто в супроводі поліції і швидкої.

Відспівувати Кернеса будуть в Благовіщенському соборі, церемонія прощання відбудеться в ХНАТОБі і триватиме чотири години.

Поруч з тілом мером нестиме службу почесна варта. У мерії також попередили, що центральна частина міста буде перекрита.

До слова, у Харкові оголосили триденну жалобу, жителі обурюються через обмеження: "Мало нам карантину?".

Як повідомляла Politeka, Добкін заговорив про участь у виборах після трагедії з Кернесом: "було б верхом блюзнірства...".

Також Politeka писала про те, хто очолить Харків після трагедії з Кернесом, деталі: "не факт, що вибори скоро відбудуться".