Бывшая супруга Геннадия Кернеса поделилась архивным фото

Старым фото поделилась Галина Привалова на своей странице в Фейсбуке.

"При всех раскладах и нелюбви к нему многих, мало кому удастся прожить такую яркую жизнь…" — подписала фото экс-супруга Кернеса.

Привалова была второй женой Геннадия Адольфовича, несмотря на то, что официальный брак они так и не заключили. У них есть общий сын - 32-летний Даниил Привалов.

Первой супругой Кернеса стала Оксана Василенко. Они поженились в 1982 году, но их брак прожил три года. И уже в 1985 году их брак распался. Их совместному сыну Кириллу Кернесу уже исполнилось 38 лет.

А третьим сыном для Кернеса стал Родион Гайсинский, хоть он и не был ему родным. Это сын его третьей жены Оксаны Гайсинской от предыдущих отношений.

Ранее мы писали, что мэра Харькова Геннадия Кернеса похоронят на Почетной аллее выдающихся харьковчан на городском кладбище №2.

Об этом сообщили на брифинге в мэрии.

Харьковчане смогут проститься с мэром Харькова на территории ХНАТОБа на следующей наделе.

По словам Терехова, катафалк встретит самолет с телом мэра в аэропорту, после чего последует в город в сопровождении полиции и скорой.

Отпевать Кернеса будут в Благовещенском соборе, церемония прощания состоится в ХНАТОБе и продлится четыре часа.

Рядом с телом мэром будет нести службу почетный караул. В мэрии также предупредили, что центральная часть города будет перекрыта.

К слову, в Харькове объявили трехдневный траур, жители негодуют из-за ограничений: "Мало нам карантина?".

Как сообщала Politeka, Добкин заговорил об участии в выборах после трагедии с Кернесом: "Было бы верхом кощунства...".

Также Politeka писала о том, кто возглавит Харьков после трагедии с Кернесом, детали: "Не факт, что выборы скоро состоятся".