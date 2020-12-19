У Харкові з'явилися "агітаційні" листівки
На вулицях Харкова помітили сепаратистські листівки, на яких невідомі агітують харків'ян згадати своє нібито "російське коріння".
Фото поділилися в телеграм-каналі "ХС / Харків".
За словами харків'ян ці "агітки" довго не висять і їх швидко зривають місцеві.
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"Шо, знову? Ось такі ось фотографії з'явилися сьогодні. Де зроблені-складно зрозуміти", - підписав автор фото.
"Слово" Росія" з'явилося лише в ХVIII столітті.. Петро 1 перейменував немиту і зачухану Московію, щоб примазатися до слави Русі зі столицею в Києві.. Паралельно навчив московитів підтирати свої ж * * и і боярам голити бороди до землі.."Це не фотографії а пропагандистські листівки. Алло, СБУ", - писали в коментарях харків'яни.
Раніше ми писали, що карантин в Харківській області продовжили до 28 Лютого
Таке рішення прийняла регіональна комісія з питань КТЕБ і НС в Харківській області.
"Обласна" надзвичайка " рекомендувала на цей час ввести гнучкий графік роботи в установах і на підприємствах, щоб обмежити скупчення громадян в транспорті і на дорогах прямування на роботу і з роботи. По можливості співробітники можуть працювати онлайн",-повідомили в прес-службі ХОДА.
До слова, у Харкові оголосили триденну жалобу, жителі обурюються через обмеження: "Мало нам карантину?".
Як повідомляла Politeka, Добкін заговорив про участь у виборах після трагедії з Кернесом: "було б верхом блюзнірства...".
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