Тіло Геннадія Кернеса знаходиться в клініці "Шаріте" в Берліні
Мера планують доставити до Харкова тільки в понеділок, передає "Харків Тудей".
З літака його перевезуть в морг лікарні №17. Похорон призначено на середу, 23 грудня.
Розпочнеться з відспівування в Благовіщенському соборі.
Секретар міськради Ігор Терехов, пообіцяв онлайн-трансляцію богослужіння не тільки по телеканалах, а й на екранах в центрі міста.
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До 9 ранку труну з тілом Геннадія Кернеса виставлять в Оперному театрі, до 13 години всі бажаючі зможуть з ним там попрощатися.
Влада обіцяє пускати на прощання тільки в масках і з дотриманням соціальної дистанції.
Раніше ми писали, що мера Харкова Геннадія Кернеса поховають на почесній алеї видатних харків'ян на міському кладовищі №2.
Про це повідомили на брифінгу в мерії.
Харків'яни зможуть попрощатися з мером Харкова на території ХНАТОБу наступного тижня.
За словами Терехова, катафалк зустріне літак з тілом мера в аеропорту, після чого піде в місто в супроводі поліції і швидкої.
Відспівувати Кернеса будуть в Благовіщенському соборі, церемонія прощання відбудеться в ХНАТОБі і триватиме чотири години.
Поруч з тілом мером нестиме службу почесна варта. У мерії також попередили, що центральна частина міста буде перекрита.
До слова, у Харкові оголосили триденну жалобу, жителі обурюються через обмеження: "Мало нам карантину?".
Як повідомляла Politeka, Добкін заговорив про участь у виборах після трагедії з Кернесом: "було б верхом блюзнірства...".
Також Politeka писала про те, хто очолить Харків після трагедії з Кернесом, деталі: "не факт, що вибори скоро відбудуться".