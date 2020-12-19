Тіло Геннадія Кернеса знаходиться в клініці "Шаріте" в Берліні

Мера планують доставити до Харкова тільки в понеділок, передає "Харків Тудей".

З літака його перевезуть в морг лікарні №17. Похорон призначено на середу, 23 грудня.

Розпочнеться з відспівування в Благовіщенському соборі.

Секретар міськради Ігор Терехов, пообіцяв онлайн-трансляцію богослужіння не тільки по телеканалах, а й на екранах в центрі міста.

До 9 ранку труну з тілом Геннадія Кернеса виставлять в Оперному театрі, до 13 години всі бажаючі зможуть з ним там попрощатися.

Влада обіцяє пускати на прощання тільки в масках і з дотриманням соціальної дистанції.

Раніше ми писали, що мера Харкова Геннадія Кернеса поховають на почесній алеї видатних харків'ян на міському кладовищі №2.

Про це повідомили на брифінгу в мерії.

Харків'яни зможуть попрощатися з мером Харкова на території ХНАТОБу наступного тижня.

За словами Терехова, катафалк зустріне літак з тілом мера в аеропорту, після чого піде в місто в супроводі поліції і швидкої.

Відспівувати Кернеса будуть в Благовіщенському соборі, церемонія прощання відбудеться в ХНАТОБі і триватиме чотири години.

Поруч з тілом мером нестиме службу почесна варта. У мерії також попередили, що центральна частина міста буде перекрита.

До слова, у Харкові оголосили триденну жалобу, жителі обурюються через обмеження: "Мало нам карантину?".

Як повідомляла Politeka, Добкін заговорив про участь у виборах після трагедії з Кернесом: "було б верхом блюзнірства...".

Також Politeka писала про те, хто очолить Харків після трагедії з Кернесом, деталі: "не факт, що вибори скоро відбудуться".