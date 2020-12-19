Мер Харкова Геннадій Кернес помер у ніч на 17 грудня 2020 року через ускладнення китайського вірусу

Помер він у палаті берлінської клініки "Шаріте" після відмови обох нирок.

Група "Харків 1654" у Фейсбуці вперше опублікувала фотографії з Кернесом за 2010 рік. Щасливого Геннадія Адольфовича відобразили, коли йому тільки вручили подарунок друзі на День народження - цуценя лабрадора. Всі, хто цікавився життям Кернеса знали, що він любив собак.

"Фотографії публікуються вперше. 2010 рік. Геннадію Кернесу друзі на День народження подарували лабрадора", - йдеться в повідомленні.

Раніше ми писали, що мера Харкова Геннадія Кернеса поховають на почесній алеї видатних харків'ян на міському кладовищі №2.

Про це повідомили на брифінгу в мерії.

Харків'яни зможуть попрощатися з мером Харкова на території ХНАТОБу наступного тижня.

За словами Терехова, похорони відбудуться в найближчий вівторок або середу, максимум - у четвер. Катафалк зустріне літак з тілом мера в аеропорту, після чого піде в місто в супроводі поліції і швидкої.

Відспівувати Кернеса будуть в Благовіщенському соборі, церемонія прощання відбудеться в ХНАТОБі і триватиме чотири години.

Поруч з тілом мером нестиме службу почесна варта. У мерії також попередили, що центральна частина міста буде перекрита.

До слова, у Харкові оголосили триденну жалобу, жителі обурюються через обмеження: "Мало нам карантину?".

Як повідомляла Politeka, Добкін заговорив про участь у виборах після трагедії з Кернесом: "було б верхом блюзнірства...".

Також Politeka писала про те, хто очолить Харків після трагедії з Кернесом, деталі: "не факт, що вибори скоро відбудуться".