Геннадій Кернес помер від ускладнень китайського вірусу
Дружина мера Харкова Оксана Гайсинська зворушливо висловилася про покійного чоловіка в соцмережі і назвала його кращим з кращих.
Однак у відносинах між Кернесом і Гайсинською не завжди все було гладко, пише Ivona.
У 2003 році особисте життя Кернеса стала об'єктом пильної уваги після того, як Кернес побив свою другу дружину Оксану Гайсинську.
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До РВВС надійшла заява від неї про отримання тілесних ушкоджень - це були удари по голові та черевній порожнині. Як повідомляє джерело, люди говорили, що в результаті побиття у Оксани стався розрив нирки.
Тоді в Харкові з'явилися білборди з написом "Оксана, прости!". Послання, очевидно, зіграли свою роль, і через деякий час Гайсинська забрала свою заяву.
До одруження з Гайсинською у Геннадія Адольфовича вже було двоє дітей від першої дружини Оксани Василенко, з якою він розлучився в 1985 році, і співмешканки Галини Привалової, з якою перебував у короткочасному зв'язку без реєстрації.
Кернес не раз жорстоко обходився зі своїми коханими і навіть бив їх.
Раніше ми писали, що екс-нардеп Михайло Добкін прокоментував смерть мера Харкова Геннадія Кернеса.
У своєму Telegram-каналі він попросив вибачення у Кернеса.
"Ти прости мене, Гена, якщо словом чи ділом був не правий. Я тебе давно пробачив. Спочивай з миром", – написав він.
Добкін додав, що ім'я Кернеса завжди буде пов'язане з відродженням Харкова.
До слова, у Харкові оголосили триденну жалобу, жителі обурюються через обмеження: "Мало нам карантину?".
Як повідомляла Politeka, Добкін заговорив про участь у виборах після трагедії з Кернесом: "було б верхом блюзнірства...".
Також Politeka писала про те, хто очолить Харків після трагедії з Кернесом, деталі: "не факт, що вибори скоро відбудуться".