Геннадій Кернес помер від ускладнень китайського вірусу

Дружина мера Харкова Оксана Гайсинська зворушливо висловилася про покійного чоловіка в соцмережі і назвала його кращим з кращих.

Однак у відносинах між Кернесом і Гайсинською не завжди все було гладко, пише Ivona.

У 2003 році особисте життя Кернеса стала об'єктом пильної уваги після того, як Кернес побив свою другу дружину Оксану Гайсинську.

До РВВС надійшла заява від неї про отримання тілесних ушкоджень - це були удари по голові та черевній порожнині. Як повідомляє джерело, люди говорили, що в результаті побиття у Оксани стався розрив нирки.

Тоді в Харкові з'явилися білборди з написом "Оксана, прости!". Послання, очевидно, зіграли свою роль, і через деякий час Гайсинська забрала свою заяву.

До одруження з Гайсинською у Геннадія Адольфовича вже було двоє дітей від першої дружини Оксани Василенко, з якою він розлучився в 1985 році, і співмешканки Галини Привалової, з якою перебував у короткочасному зв'язку без реєстрації.

Кернес не раз жорстоко обходився зі своїми коханими і навіть бив їх.

Раніше ми писали, що екс-нардеп Михайло Добкін прокоментував смерть мера Харкова Геннадія Кернеса.

У своєму Telegram-каналі він попросив вибачення у Кернеса.

"Ти прости мене, Гена, якщо словом чи ділом був не правий. Я тебе давно пробачив. Спочивай з миром", – написав він.

Добкін додав, що ім'я Кернеса завжди буде пов'язане з відродженням Харкова.

До слова, у Харкові оголосили триденну жалобу, жителі обурюються через обмеження: "Мало нам карантину?".

Як повідомляла Politeka, Добкін заговорив про участь у виборах після трагедії з Кернесом: "було б верхом блюзнірства...".

Також Politeka писала про те, хто очолить Харків після трагедії з Кернесом, деталі: "не факт, що вибори скоро відбудуться".