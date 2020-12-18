Геннадий Кернес умер от осложнений китайского вируса
Жена мэра Харькова Оксана Гайсинская трогательно высказалась о покойном супруге в соцсети и назвала его лучшим из лучших.
Однако в отношениях между Кернесом и Гайсинской не всегда все было гладко, пишет Ivona.
В 2003 году личная жизнь Кернеса стала объектом пристального внимания после того, как Кернес избил свою вторую жену Оксану Гайсинскую.
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В РОВД поступило заявление от нее о получении телесных повреждений - это были удары по голове и брюшной полости. Как сообщает источник, люди говорили, что в результате избиения у Оксаны произошел разрыв почки.
Тогда в Харькове появились билборды с надписью "Оксана, прости!". Послания, очевидно, сыграли свою роль, и через некоторое время Гайсинская забрала свое заявление.
До женитьбы с Гайсинской у Геннадия Адольфовича уже было двое детей от первой жены Оксаны Василенко, с которой он развелся в 1985 году, и сожительницы Галины Приваловой, с которой пребывал в кратковременной связи без регистрации.
Кернес не раз жестоко обходился со своими любимыми и даже избивал их.
Ранее мы писали, что экс-нардеп Михаил Добкин прокомментировал смерть мэра Харькова Геннадия Кернеса.
В своем Telegram-канале он попросил прощения у Кернеса.
"Ты прости меня, Гена, если словом или делом был не прав. Я тебя давно простил. Покойся с миром", – написал он.
Добкин добавил, что имя Кернеса всегда будет связано с возрождением Харькова.
К слову, в Харькове объявили трехдневный траур, жители негодуют из-за ограничений: "Мало нам карантина?".
Как сообщала Politeka, Добкин заговорил об участии в выборах после трагедии с Кернесом: "Было бы верхом кощунства...".
Также Politeka писала о том, кто возглавит Харьков после трагедии с Кернесом, детали: "Не факт, что выборы скоро состоятся".