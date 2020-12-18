Покійному меру Харкова Геннадію Кернесу хочуть посмертно присвоїти звання Героя України

Петиції зареєстровані на сайті Президента України 17 грудня, повідомляє "Укрінформ".

Харківський адвокат Олександр Дрижанов пропонує Президенту України Володимиру Зеленському присвоїти (посмертно) звання Героя України меру Харкова Геннадію Кернесу, а також посприяти у встановленні йому пам'ятника.

Петиція за добу набрали понад 500 голосів.

18 грудня, на сайті також була зареєстрована петиція "про неприсвоєння звання Героя України Харківському міському голові Геннадію Адольфовичу Кернесу (посмертно)". Підписант-Кислюк Едуард Миколайович - за неї проголосувало близько 150 осіб.

Раніше ми писали, що мера Харкова Геннадія Кернеса поховають на почесній алеї видатних харків'ян на міському кладовищі №2.

Про це повідомили на брифінгу в мерії.

Харків'яни зможуть попрощатися з мером Харкова на території ХНАТОБу наступного тижня.

За словами Терехова, похорони відбудуться в найближчий вівторок або середу, максимум - у четвер. Катафалк зустріне літак з тілом мера в аеропорту, після чого піде в місто в супроводі поліції і швидкої.

Відспівувати Кернеса будуть в Благовіщенському соборі, церемонія прощання відбудеться в ХНАТОБі і триватиме чотири години.

Поруч з тілом мером нестиме службу почесна варта. У мерії також попередили, що центральна частина міста буде перекрита.

До слова, у Харкові оголосили триденну жалобу, жителі обурюються через обмеження: "Мало нам карантину?".

Як повідомляла Politeka, Добкін заговорив про участь у виборах після трагедії з Кернесом: "було б верхом блюзнірства...".

Також Politeka писала про те, хто очолить Харків після трагедії з Кернесом, деталі: "не факт, що вибори скоро відбудуться".