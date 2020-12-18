На Харківщині мешканці 78 будинків у морози залишилися без газу

"Харківгаз" ремонтує газопроводи в Ізюмському районі, передає "Об'єктив".

Подачу газу призупинили через корозійне пошкодження газопроводу високого тиску - повідомили в прес-службі підприємства.

У середу, 16 грудня, без газу залишилися 78 будинків, розташованих у селах Топальській та Донецьке.

"В даний час тривають ремонтні роботи на газопроводі високого тиску. Відновити газопостачання споживачам планується сьогодні до кінця дня", - заявили в"Харківгазі".

Раніше ми писали, що мера Харкова Геннадія Кернеса поховають на почесній алеї видатних харків'ян на міському кладовищі №2.

Про це повідомили на брифінгу в мерії.

Харків'яни зможуть попрощатися з мером Харкова на території ХНАТОБу наступного тижня.

За словами Терехова, похорони відбудуться в найближчий вівторок або середу, максимум - у четвер. Катафалк зустріне літак з тілом мера в аеропорту, після чого піде в місто в супроводі поліції і швидкої.

Відспівувати Кернеса будуть в Благовіщенському соборі, церемонія прощання відбудеться в ХНАТОБі і триватиме чотири години.

Поруч з тілом мером нестиме службу почесна варта. У мерії також попередили, що центральна частина міста буде перекрита.

До слова, у Харкові оголосили триденну жалобу, жителі обурюються через обмеження: "Мало нам карантину?".

Як повідомляла Politeka, Добкін заговорив про участь у виборах після трагедії з Кернесом: "було б верхом блюзнірства...".

Також Politeka писала про те, хто очолить Харків після трагедії з Кернесом, деталі: "не факт, що вибори скоро відбудуться".