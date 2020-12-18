На Харьковщине жители 78 домов в морозы остались без газа

“Харьковгаз” ремонтирует газопроводы в Изюмском районе, передает "Объектив".

Подачу газа приостановили из-за коррозионного повреждения газопровода высокого давления - сообщили в пресс-службе предприятия.

В среду, 16 декабря, без газа остались 78 домов, расположенных в селах Топальской и Донецкое.

“В настоящее время продолжаются ремонтные работы на газопроводе высокого давления. Возобновить газоснабжение потребителям планируется сегодня до конца дня”, – заявили в “Харьковгазе”.

Ранее мы писали, что мэра Харькова Геннадия Кернеса похоронят на Почетной аллее выдающихся харьковчан на городском кладбище №2.

Об этом сообщили на брифинге в мэрии.

Харьковчане смогут проститься с мэром Харькова на территории ХНАТОБа на следующей наделе.

По словам Терехова, похороны состоятся в ближайший вторник или среду, максимум - в четверг. Катафалк встретит самолет с телом мэра в аэропорту, после чего последует в город в сопровождении полиции и скорой.

Отпевать Кернеса будут в Благовещенском соборе, церемония прощания состоится в ХНАТОБе и продлится четыре часа.

Рядом с телом мэром будет нести службу почетный караул. В мэрии также предупредили, что центральная часть города будет перекрыта.

К слову, в Харькове объявили трехдневный траур, жители негодуют из-за ограничений: "Мало нам карантина?".

Как сообщала Politeka, Добкин заговорил об участии в выборах после трагедии с Кернесом: "Было бы верхом кощунства...".

Также Politeka писала о том, кто возглавит Харьков после трагедии с Кернесом, детали: "Не факт, что выборы скоро состоятся".