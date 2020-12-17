У Харкові відбуватиме покарання наймолодша довічно засуджена жінка в Україні.

24-річна Сніжана Круглякова засуджена до довічного ув'язнення за вбивство своїх опікунів - рідного дядька і його дружини.

Трагедія сталася в 2018 році в Чернігові. Круглякова завдала чоловікові 33 удари ножем, а жінці - 38. До цього вони протягом 12 років були її опікунами. Круглякова добре вчилася в школі, потім вступила до Чернігівського педуніверситету. У вузі її характеризували позитивно.

Деснянський суд Чернігова засудив Круглякову до довічного ув'язнення, Верховний суд залишив вирок без змін. Просити про перегляд справи можна тільки через 20 років.

Раніше ми вже писали, що жителі Харківщини отримали травми різного ступеня тяжкості.

Як повідомив директор Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Віктор Забашта, станом на 16 грудня до медиків звернулися 221 травмованих: до одного з них викликали медиків, 186 пацієнтів госпіталізували.

Жителі області отримали розтягнення зв'язок, забої та переломи кісток рук.

Як повідомляла Politeka, у маленького харків'янина зупинилося дихання на руках у матері, примчали лікарі: "через 2 хвилини...".

Додамо, що харків'яни отримують величезні гроші: у кого в Харкові найвища зарплата, названі суми.

Нагадаємо також, що лікар розповів про фатальну проблему в харківській лікарні:"можуть перебувати тільки 12 осіб".