В Харькове будет отбывать наказание самая молодая пожизненно осужденная женщина в Украине.

24-летняя Снежана Круглякова приговорена к пожизненному заключению за убийство своих опекунов - родного дяди и его жены.

Трагедия произошла в 2018 году в Чернигове. Круглякова нанесла мужчине 33 удара ножом, а женщине - 38. До этого они в течение 12 лет были ее опекунами. Круглякова хорошо училась в школе, потом поступила в Черниговский педуниверситет. В вузе ее характеризовали положительно.

Деснянский суд Чернигова приговорил Круглякову к пожизненному заключению, Верховный суд оставил приговор без изменений. Просить о пересмотре дела можно только через 20 лет.

Ранее мы уже писали, что жители Харьковщины получили травмы различной степени тяжести.

Как сообщил директор Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Виктор Забашта, по состоянию на 16 декабря к медикам обратились 221 травмированных: к одному из них вызвали медиков, 186 пациентов госпитализировали.

Жители области получили растяжение связок, ушибы и переломы костей рук.

Как сообщала Politeka, у маленького харьковчанина остановилось дыхание на руках у матери, примчались врачи: "через 2 минуты...".

Добавим, что харьковчане получают огромные деньги: у кого в Харькове самая высокая зарплата, названы суммы.

Напомним также, что врач рассказал о фатальной проблеме в харьковской больнице: "Могут находиться только 12 человек".