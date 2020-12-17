Синоптики объявили штормовое предупреждение на 18 декабря

Территорию всей страны, в частности в Харькове, накроет туманом - видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый).

Ухудшение погоды может привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Также в Харькове синоптики предупреждают о гололеде.

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Ранее мы уже писали, что жители Харьковщины получили травмы различной степени тяжести.

Как сообщил директор Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Виктор Забашта, по состоянию на 16 декабря к медикам обратились 221 травмированных: к одному из них вызвали медиков, 186 пациентов госпитализировали.

коронавирус, больница, скорая помощь

Жители области получили растяжение связок, ушибы и переломы костей рук.

Как сообщала Politeka, у маленького харьковчанина остановилось дыхание на руках у матери, примчались врачи: "через 2 минуты...".

Добавим, что харьковчане получают огромные деньги: у кого в Харькове самая высокая зарплата, названы суммы.

Напомним также, что врач рассказал о фатальной проблеме в харьковской больнице: "Могут находиться только 12 человек".