Мэра Харькова Геннадия Кернеса похоронят на Почетной аллее выдающихся харьковчан на городском кладбище №2
Об этом сообщили на брифинге в мэрии.
Харьковчане смогут проститься с мэром Харькова на территории ХНАТОБа на следующей наделе.
По словам Терехова, похороны состоятся в ближайший вторник или среду, максимум - в четверг. Катафалк встретит самолет с телом мэра в аэропорту, после чего последует в город в сопровождении полиции и скорой.
Отпевать Кернеса будут в Благовещенском соборе, церемония прощания состоится в ХНАТОБе и продлится четыре часа.
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Рядом с телом мэром будет нести службу почетный караул. В мэрии также предупредили, что центральная часть города будет перекрыта.
Напомним, что мэр Харькова Геннадий Кернес умер в возрасте 61 года.
Об этом 17 декабря сообщил его близкий друг Павел Фукс.
"Последствия коронавирусной инфекции дали серезные осложнения на работу жизненно важных органов и систем его организма. Вечная память тебе, мой друг", — написал бизнесмен.
К слову, нового мэра Кернеса назвали "незаконным", в Харькове переполох: "полное искажение воли граждан".
Как сообщала Politeka, Кернеса внезапно повысили: депутаты решили поднять зарплату мэру, названа сумма.
Также Politeka писала про ухудшение состояния здоровья Кернеса: сын мэра сообщил, что на самом деле происходит.