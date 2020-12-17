Мэра Харькова Геннадия Кернеса похоронят на Почетной аллее выдающихся харьковчан на городском кладбище №2

Об этом сообщили на брифинге в мэрии.

Харьковчане смогут проститься с мэром Харькова на территории ХНАТОБа на следующей наделе.

По словам Терехова, похороны состоятся в ближайший вторник или среду, максимум - в четверг. Катафалк встретит самолет с телом мэра в аэропорту, после чего последует в город в сопровождении полиции и скорой.

Отпевать Кернеса будут в Благовещенском соборе, церемония прощания состоится в ХНАТОБе и продлится четыре часа.

Рядом с телом мэром будет нести службу почетный караул. В мэрии также предупредили, что центральная часть города будет перекрыта.

Напомним, что мэр Харькова Геннадий Кернес умер в возрасте 61 года. Об этом 17 декабря сообщил его близкий друг Павел Фукс. "Последствия коронавирусной инфекции дали серезные осложнения на работу жизненно важных органов и систем его организма. Вечная память тебе, мой друг", — написал бизнесмен.

К слову, нового мэра Кернеса назвали "незаконным", в Харькове переполох: "полное искажение воли граждан".

Как сообщала Politeka, Кернеса внезапно повысили: депутаты решили поднять зарплату мэру, названа сумма.

Также Politeka писала про ухудшение состояния здоровья Кернеса: сын мэра сообщил, что на самом деле происходит.