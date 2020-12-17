В Горсовете Харькова прошло первое совещание после кончины мэра Геннадия Кернеса

Как сообщает телеграм-канал "Веха", совещание началось с минуты молчания, в зале плакали.

Секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов ответил на вопросы, которые многих сейчас волнуют.

Сообщается, что Терехов первое время будет руководить городом, а в ВР будет обращаться, как того регламентирует закон.

Также он ответил на вопрос о похоронах Геннадия Кернеса. Известно, что Кернеса будут хоронить не как ковидного, так как он умер от осложнений вызванных вирусом.

Отпевать, скорее всего, будут в Благовещенском, прощание в ХНАТОБе, во вторник или среду, может и четверг, всё зависит от транспортировки.

Напомним, что мэр Харькова Геннадий Кернес умер в возрасте 61 года. Об этом 17 декабря сообщил его близкий друг Павел Фукс. "Последствия коронавирусной инфекции дали серезные осложнения на работу жизненно важных органов и систем его организма. Вечная память тебе, мой друг", — написал бизнесмен.

К слову, нового мэра Кернеса назвали "незаконным", в Харькове переполох: "полное искажение воли граждан".

Как сообщала Politeka, Кернеса внезапно повысили: депутаты решили поднять зарплату мэру, названа сумма.

Также Politeka писала про ухудшение состояния здоровья Кернеса: сын мэра сообщил, что на самом деле происходит.