В Горсовете Харькова прошло первое совещание после кончины мэра Геннадия Кернеса

Как сообщает телеграм-канал "Веха", совещание началось с минуты молчания, в зале плакали.

Секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов ответил на вопросы, которые многих сейчас волнуют.

Сообщается, что Терехов первое время будет руководить городом, а в ВР будет обращаться, как того регламентирует закон.

Популярные статьи сейчас

Измученный разводом Владимир Остапчук раскрыл печальные подробности об экс-жене: "Это на годы"

Беда у Леси Никитюк, слабонервных просит не смотреть: "Как выглядит рана...", фото

Взбешенный Кошевой из «Квартал 95» жестко обратился к украинцам, видео: «Перестаньте…»

"Родители до последнего верили, что дочь жива": тело исчезнувшей девушки нашли под Харьковом, фото
Показать еще

Также он ответил на вопрос о похоронах Геннадия Кернеса. Известно, что Кернеса будут хоронить не как ковидного, так как он умер от осложнений вызванных вирусом.

Отпевать, скорее всего, будут в Благовещенском, прощание в ХНАТОБе, во вторник или среду, может и четверг, всё зависит от транспортировки.

Напомним, что мэр Харькова Геннадий Кернес умер в возрасте 61 года.

Об этом 17 декабря сообщил его близкий друг Павел Фукс.

"Последствия коронавирусной инфекции дали серезные осложнения на работу жизненно важных органов и систем его организма. Вечная память тебе, мой друг", — написал бизнесмен.

К слову, нового мэра Кернеса назвали "незаконным", в Харькове переполох: "полное искажение воли граждан".

Как сообщала Politeka, Кернеса внезапно повысили: депутаты решили поднять зарплату мэру, названа сумма.

Также Politeka писала про ухудшение состояния здоровья Кернеса: сын мэра сообщил, что на самом деле происходит.