Синоптики оголосили штормове попередження на 18 грудня
Територію всієї країни, зокрема в Харкові, накриє туманом-видимість 200-500 м (i рівень небезпеки, жовтий). Погіршення погоди може призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.
Також у Харкові синоптики попереджають про ожеледицю.
Раніше ми вже писали, що жителі Харківщини отримали травми різного ступеня тяжкості.
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Як повідомив директор Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Віктор Забашта, станом на 16 грудня до медиків звернулися 221 травмованих: до одного з них викликали медиків, 186 пацієнтів госпіталізували.
Жителі області отримали розтягнення зв'язок, забої та переломи кісток рук.
Як повідомляла Politeka, у маленького харків'янина зупинилося дихання на руках у матері, примчали лікарі: "через 2 хвилини...".
Додамо, що харків'яни отримують величезні гроші: у кого в Харкові найвища зарплата, названі суми.
Нагадаємо також, що лікар розповів про фатальну проблему в харківській лікарні:"можуть перебувати тільки 12 осіб".