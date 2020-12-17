Мера Харкова Геннадія Кернеса поховають на почесній алеї видатних харків'ян на міському кладовищі №2

Про це повідомили на брифінгу в мерії.

Харків'яни зможуть попрощатися з мером Харкова на території ХНАТОБу наступного тижня.

За словами Терехова, похорони відбудуться в найближчий вівторок або середу, максимум - у четвер. Катафалк зустріне літак з тілом мера в аеропорту, після чого піде в місто в супроводі поліції і швидкої.

Відспівувати Кернеса будуть в Благовіщенському соборі, церемонія прощання відбудеться в ХНАТОБі і триватиме чотири години.

Поруч з тілом мером нестиме службу почесна варта. У мерії також попередили, що центральна частина міста буде перекрита.

Нагадаємо, що мер Харкова Геннадій Кернес помер у віці 61 року. Про це 17 грудня повідомив його близький друг Павло Фукс. "Наслідки коронавірусної інфекції дали серйозні ускладнення на роботу життєво важливих органів і систем його організму. Вічна пам'ять тобі, Мій друг", — написав бізнесмен.

До слова, нового мера Кернеса назвали "незаконним", у Харкові переполох:"повне спотворення волі громадян".

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