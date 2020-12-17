Мера Харкова Геннадія Кернеса поховають на почесній алеї видатних харків'ян на міському кладовищі №2
Про це повідомили на брифінгу в мерії.
Харків'яни зможуть попрощатися з мером Харкова на території ХНАТОБу наступного тижня.
За словами Терехова, похорони відбудуться в найближчий вівторок або середу, максимум - у четвер. Катафалк зустріне літак з тілом мера в аеропорту, після чого піде в місто в супроводі поліції і швидкої.
Відспівувати Кернеса будуть в Благовіщенському соборі, церемонія прощання відбудеться в ХНАТОБі і триватиме чотири години.
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Поруч з тілом мером нестиме службу почесна варта. У мерії також попередили, що центральна частина міста буде перекрита.
Нагадаємо, що мер Харкова Геннадій Кернес помер у віці 61 року.
Про це 17 грудня повідомив його близький друг Павло Фукс.
"Наслідки коронавірусної інфекції дали серйозні ускладнення на роботу життєво важливих органів і систем його організму. Вічна пам'ять тобі, Мій друг", — написав бізнесмен.
До слова, нового мера Кернеса назвали "незаконним", у Харкові переполох:"повне спотворення волі громадян".
Як повідомляла Politeka, Кернеса раптово підвищили: депутати вирішили підняти зарплату меру, названа сума.
Також Politeka писала про погіршення стану здоров'я Кернеса: син мера повідомив, що насправді відбувається.