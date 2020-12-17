У міськраді Харкова пройшла перша нарада після смерті мера Геннадія Кернеса

Як повідомляє телеграм-канал "Віха", нарада почалася з хвилини мовчання, в залі плакали.

Секретар Харківської міськради Ігор Терехов відповів на питання, які багатьох зараз хвилюють.

Повідомляється, що Терехов перший час керуватиме містом, а до ВР звертатиметься, як того регламентує закон.

Також він відповів на питання про похорон Геннадія Кернеса. Відомо, що Кернеса ховатимуть не як ковідного, так як він помер від ускладнень викликаних вірусом.

Відспівувати, швидше за все, будуть в Благовіщенському, прощання в ХНАТОБі, у вівторок або середу, може і четвер, все залежить від транспортування.

Нагадаємо, що мер Харкова Геннадій Кернес помер у віці 61 року. Про це 17 грудня повідомив його близький друг Павло Фукс. "Наслідки коронавірусної інфекції дали серйозні ускладнення на роботу життєво важливих органів і систем його організму. Вічна пам'ять тобі, Мій друг", — написав бізнесмен.

До слова, нового мера Кернеса назвали "незаконним", у Харкові переполох:"повне спотворення волі громадян".

Як повідомляла Politeka, Кернеса раптово підвищили: депутати вирішили підняти зарплату меру, названа сума.

Також Politeka писала про погіршення стану здоров'я Кернеса: син мера повідомив, що насправді відбувається.