У міськраді Харкова пройшла перша нарада після смерті мера Геннадія Кернеса
Як повідомляє телеграм-канал "Віха", нарада почалася з хвилини мовчання, в залі плакали.
Секретар Харківської міськради Ігор Терехов відповів на питання, які багатьох зараз хвилюють.
Повідомляється, що Терехов перший час керуватиме містом, а до ВР звертатиметься, як того регламентує закон.
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Також він відповів на питання про похорон Геннадія Кернеса. Відомо, що Кернеса ховатимуть не як ковідного, так як він помер від ускладнень викликаних вірусом.
Відспівувати, швидше за все, будуть в Благовіщенському, прощання в ХНАТОБі, у вівторок або середу, може і четвер, все залежить від транспортування.
Нагадаємо, що мер Харкова Геннадій Кернес помер у віці 61 року.
Про це 17 грудня повідомив його близький друг Павло Фукс.
"Наслідки коронавірусної інфекції дали серйозні ускладнення на роботу життєво важливих органів і систем його організму. Вічна пам'ять тобі, Мій друг", — написав бізнесмен.
До слова, нового мера Кернеса назвали "незаконним", у Харкові переполох:"повне спотворення волі громадян".
Як повідомляла Politeka, Кернеса раптово підвищили: депутати вирішили підняти зарплату меру, названа сума.
Також Politeka писала про погіршення стану здоров'я Кернеса: син мера повідомив, що насправді відбувається.