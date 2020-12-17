В Харківській обласній травматологічній лікарні наплив пацієнтів

Більшість людей в приймальному відділенні — середнього та похилого віку-практично у всіх проблемі однакові: переломи, розтягнення зв'язок, удари, передає "Newsroom".

Біля Кабінету МРТ велика черга.

Світлана, що стояла в черзі розповіла. що їй довелося витратитися відразу на два знімки, які коштують чимало — 900 і 1200 гривень.

"Лікар сказав, що одного недостатньо. Дорого, звичайно, але куди подітися. У мене травма ноги. Підозрюють тріщину стегна. Боляче ходити після падіння на льоду, і ниє другий день. Я вже готова на все, аби не боліло", - розповідає харків'янка.

Також жінка розповіла, що співробітники лікарні "в милі". Світлана поспілкувалася з лікарем, яка розповіла, що навіть пообідати не встигає другий день через наплив людей.

"Медики не встигають обідати і ходити в туалет".

Раніше ми вже писали, що жителі Харківщини отримали травми різного ступеня тяжкості.

Як повідомив директор Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Віктор Забашта, станом на 16 грудня до медиків звернулися 221 травмованих: до одного з них викликали медиків, 186 пацієнтів госпіталізували.

Жителі області отримали розтягнення зв'язок, забої та переломи кісток рук.

Така кількість звернень в швидку безпосередньо пов'язано з погодою.

Як повідомляла Politeka, у маленького харків'янина зупинилося дихання на руках у матері, примчали лікарі: "через 2 хвилини...".

Додамо, що харків'яни отримують величезні гроші: у кого в Харкові найвища зарплата, названі суми.

Нагадаємо також, що лікар розповів про фатальну проблему в харківській лікарні:"можуть перебувати тільки 12 осіб".