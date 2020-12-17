В Харьковской областной травматологической больнице наплыв пациентов

Большинство людей в приемном отделении — среднего и пожилого возраста - практически у всех проблемі одинаковые: переломы, растяжения связок, ушибы, передает "Newsroom".

Около кабинета МРТ большая очередь.

Светлана, стоявшея в очереди рассказала. что ей пришлось потратиться сразу на два снимка, которые стоят немало — 900 и 1200 гривен.

"Врач сказал, что одного недостаточно. Дорого, конечно, но куда деваться. У меня травма ноги. Подозревают трещину бедра. Больно ходить после падения на льду, и ноет второй день. Я уже готова на все, лишь бы не болело", — рассказывает харьковчанка.

Также женщина рассказала, что сотрудники больницы "в мыле". Светлана пообщалась с врачом, которая рассказала, что даже пообедать не успевает второй день из-за наплыва людей.

"Медики не успевают обедать и ходить в туалет".

Ранее мы уже писали, что жители Харьковщины получили травмы различной степени тяжести.

Как сообщил директор Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Виктор Забашта, по состоянию на 16 декабря к медикам обратились 221 травмированных: к одному из них вызвали медиков, 186 пациентов госпитализировали.

Жители области получили растяжение связок, ушибы и переломы костей рук.

Такое количество обращений в скорую напрямую связано с погодой.

Как сообщала Politeka, у маленького харьковчанина остановилось дыхание на руках у матери, примчались врачи: "через 2 минуты...".

Добавим, что харьковчане получают огромные деньги: у кого в Харькове самая высокая зарплата, названы суммы.

Напомним также, что врач рассказал о фатальной проблеме в харьковской больнице: "Могут находиться только 12 человек".